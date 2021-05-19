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Правительство упрощает правила получения субсидии

19 мая 2021, 14:57

Правительство упрощает правила получения субсидии

Правительство упрощает новые правила получения субсидии, которые вступили в силу с 1 мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду.

По его словам, в правительстве проанализировали ситуацию после введения новых правил оформления помощи и внесли определенные коррективы.

В частности, новые изменения позволят переназначать субсидии без подачи соответствующего заявления, за некоторыми исключениями.

«При этом верификация субсидий продолжается. Это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто их действительно нуждается», – подчеркнул Шмыгаль.

Новые изменения также коснутся вопроса наличия нескольких объектов жилья.

«Если вы владелец 3-4-х квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. Если у вас есть квартира в городе и дом в деревне, то это не помешает вам получить помощь. Также, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности с другими людьми, мы увеличиваем размер депозита, который влияет на то, будет ли получена субсидия. Также претендовать на субсидию можно, имея на депозите 100 тысяч гривен», – пояснил глава Кабмина.

Кроме того, добавил Шмыгаль, дела о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения. Это позволит втрое сократить сроки рассмотрения заявлений.

Согласно постановлению КМУ от 14 апреля 2021 года №420, с 1 мая текущего года вступил в силу новый порядок предоставления жилищных субсидий. Он предусматривал, что назначение субсидий будет проводиться только при условии предоставления гражданами новых заявлений и декларации о доходах и расходах. Кроме того, были усилены имущественные и введены иные ограничения по финансовому состоянию домохозяйств. Выплата жилищных субсидий с мая текущего года будет осуществляться только в наличной форме.

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