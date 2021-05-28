За прошедшие сутки, 27 мая, в Украине выявили еще 3 306 заболевших коронавирусной болезнью, что на 203 меньше, чем днем ранее. При этом, 13 298 человек выздоровели, 156 — умерли. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 196 673 человека, 50 232 пациента скончались, 2 020 216 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.