«ЛНР»: 18 случаев коронавируса за сутки и одна смерть

За минувшие сутки, 27 мая, в отдельных районах Луганской области выявили 18 новых случаев коронавируса. При этом 15 ранее заболевших выздоровели, а один человек умер.



Об этом сообщает «Министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там подтверждают 4698 заболевших COVID-19. Из них «выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» 4097 человек. Умерли в результате осложнений 435 человек.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.