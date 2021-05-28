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«ЛНР»: 18 случаев коронавируса за сутки и одна смерть

28 мая 2021, 09:56

«ЛНР»: 18 случаев коронавируса за сутки и одна смерть

За минувшие сутки, 27 мая, в отдельных районах Луганской области выявили 18 новых случаев коронавируса. При этом 15 ранее заболевших выздоровели, а один человек умер.

Об этом сообщает «Министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».

За все время пандемии там подтверждают 4698 заболевших COVID-19. Из них «выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» 4097 человек. Умерли в результате осложнений 435 человек.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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