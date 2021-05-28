Россия ограничила продление мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной 2 месяцами

Россия ограничила продление мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» двумя месяцами, вместо стандартного четырехмесячного продления. Об этом сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



«В ОБСЕ только что принято решение о продлении миссии пограничного контроля на российско-украинской границе. Продление на 2 месяца — как того и хотела и на чем настаивала Россия. Обычно это 4 месяца. Вопрос в том, что будет после 31 июля», — написал журналист.



Министерство иностранных дел Украины назвало неконструктивной позицию России по уменьшению срока продолжительности мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ.

«Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России», — подчеркивается в комментарии МИД.



Также там подчеркнули, что создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственное поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированные территории Украины.



«РФ должна неуклонно выполнять взятые на себя обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений, что остается критически важным для деэскалации ситуации безопасности и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта», — резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Россия отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе более чем на два месяца.



Мандат о размещении наблюдателей ОБСЕ действует на двух российских пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» на российско-украинской границе до 31 мая 2021 года. Миссия ОБСЕ работает в указанных пунктах с 29 июля 2014 года.