ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ДНР» о гибели жителя Петровского района Донецка в ходе обстрела 24 мая. Об этом сообщается в отчете миссии.



«29 мая сотрудники морга в Донецке по телефону сообщили команде миссии, что 24 мая из микрорайона Трудовские Петровского района Донецка в морг доставили тело мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки», — говорится в отчете.



Как рассказал наблюдателям сын погибшего по телефону, вечером 24 мая он увидел тело своего отца возле линии электропередачи, примерно в 700 м к северо-северо-востоку от линии соприкосновения.



Он добавил, что в тот же день он слышал звуки обстрела неподалеку и что после собрания с соседями его отец решил проверить состояние линии электропередачи.



Также о гибели мужчины рассказал его сосед по улице Луговского, 59/1.