«ДНР» заявила о гибели мирного жителя на окраине Донецка

Группировка «ДНР» заявила, что на западной окраине Донецка 24 мая от огнестрельного ранения из стрелкового оружия погиб мирный житель.



«Примерно в 20:55 24 мая мирный житель 1955 года рождения, находившийся возле дома № 60 по улице Луговского Петровского района, получил сквозное огнестрельное ранение грудной клетки, от которого в последствии скончался», – сообщила пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».



Как утверждается, ранения мужчина получил «в ходе прицельного огня из стрелкового вооружения ВСУ».