В ТКГ озвучили, когда может состояться референдум по Донбассу

Всеукраинский референдум по вопросу Донбасса на данный момент не нужен. Дальнейший ход событий может измениться в ближайшее время по ряду причин. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



«Зачем президенту мог бы понадобиться референдум о статусе Донбасса или дальнейшем сценарии по Донбассу? Когда он бы решил, что такой референдум нужен, что план "А" не сработал, который работает сейчас, и хотел бы подкрепить позицию перед западными партнерами и внутренней оппозицией, тогда ему нужно было бы поставить за своим решением волю народа. Когда это произойдет, никто не знает, так как действует план "А" и никто не собирается от него пока отходить. Впереди еще много событий, которые должны определить, куда все движется», – отметил Арестович.



Он пояснил, какие события могут повлиять на проведение референдума.



«Две встречи – Байдена с Путиным и Путина с Зеленским, если она состоится. Дальнейшие события в Беларуси – будет ли ее поглощение Россией. Как пройдут белорусско-российские военные учения "Запад-2021", которые сейчас готовятся. Выборы в Госдуму Российской Федерации. Замена Меркель на посту и борьба Франции и Германии за лидерство в Европе. Столько событий до октября 2021 года в Украине и вокруг Украины, что до этого точно не должно быть никакого референдума. А после анализа сложившейся ситуации будет выработано новое решение», – рассказал Арестович.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что урегулирование на Донбассе может стать вопросом первого всеукраинского референдума.