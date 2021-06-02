«Динамо» продлило контракт с Луческу до 2023 года

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу будет работать со столичным футбольным клубом еще минимум два года. Как сообщает пресс-служба «Динамо», президент киевлян Игорь Суркис согласовал с румынским специалистом активацию опции продления соглашения.



В прошлом году Луческу подписал с «Динамо» контракт по системе 2+1. Теперь «бело-синие» имеет с румыном полноценный контракт до 2023 года.



В дебютном сезоне Луческу выиграл с «Динамо» чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. По итогам чемпионата Украины киевляне опередили донецкий «Шахтер» на 11 очков в турнирной таблице.



Минувший год работы Луческу в «Динамо» прошел под давлением со стороны ультрас. Активные болельщики киевлян недовольны назначением тренера, который в прошлом тренировал донецкий «Шахтер» на протяжении 12 лет.



Старт нового чемпионата Украины запланирован на 25 июля. Днем ранее «Динамо» и «Шахтер» сыграют в матче за Суперкубок.