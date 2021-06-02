Штаб: Боевики не предоставили гарантии безопасности для ремонта гражданских объектов в зоне ООС

Боевики не предоставили гарантии безопасности и соблюдения режима прекращения огня для проведения восстановительных работ по ранее поданным заявкам от предприятий, расположенных на территории, подконтрольной правительству Украины. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



«В настоящее время не рассмотренными остаются 26 заявок, мероприятия по которым запланированы в мае-июне», — говорится в сообщении.



В штабе отметили, что в период с 24 по 30 мая от руководителей предприятий и органов местного самоуправления по обе стороны линии соприкосновения поступило 15 заявок на получение гарантий безопасности для проведении ремонтных работ. Из них девять заявок на проведение работ на подконтрольной территории, шесть — на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областейю



В течение недели были выполнены работы по демонтажу участка линий электропередач в районе населенного пункта Лопаскино Луганской области. В районе населенного пункта Нелиповка Донецкой области проведены саперные работы на шламонакопителях I и III очереди, обследована дамба на целостность, отобраны контрольные пробы жидкостей для проведения химического анализа.



В ходе этих работ нарушений предоставленных гарантий безопасности и соблюдения режима прекращения огня не зафиксировано.