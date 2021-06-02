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Россия отвела от границ с Украиной только 10 тысяч военных, заявил президент

02 июня 2021, 19:40

Россия отвела от границ с Украиной только 10 тысяч военных, заявил президент

Россия только на словах декларирует отвод войск, на самом деле сохраняется их высокая концентрация на временно оккупированных территориях и вдоль украинской границы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки, сообщает пресс-служба главы государства. 

«То есть Россия только на словах декларирует отвод своих сил и выполнение обязательств. В целом отведено всего около 10 тысяч военных», – отметил Зеленский.

По его словам, вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму Россия увеличила количество самолетов и военной техники.

«Руководство Российской Федерации продолжает реализацию своих планов относительно агрессии против Украины. Противник удерживает группировки вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и на территории временно оккупированного Крыма», – добавил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Он также рассказал сенаторам об общей ситуации на Донбассе и на отдельных участках ответственности украинских подразделений.

Руслан Хомчак подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования, пренебрегая договоренностями о прекращении огня, продолжают осуществлять обстрелы украинских позиций. Наибольшая активность наблюдается на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.

Кроме того, отметил Хомчак, активно работают снайперы, которые прибывают с территории РФ. Всего с начала действия режима тишины зафиксировано 52 случая применения снайперского оружия со стороны НВФ, в результате чего погибли 23 и получили ранения 12 украинских военнослужащих.

В Украине находится с визитом делегация сенаторов США, в которую входят сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-республиканец Роб Портман.

Президент Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами вопросы безопасности на востоке Украины. Кроме того, в диалоге с сенаторами он подчеркнул, что запуск газопровода «Северный поток – 2» лишит Украину средств, необходимых для укрепления армии. Также сегодня Зеленский и министр обороны Андрей Таран обсудили с американскими сенаторами предоставление Украине военной помощи от США.

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