Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 4 июня

03 июня 2021, 16:58

«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 4 июня

В пятницу, 4 июня, группировка «ДНР» разблокирует движение через пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Он находится на одном дорожном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».  

Пересечь линию соприкосновения на въезд и выезд можно будет с 9:00 до 16:30. После перехода Украины на летнее время разницы в часовых поясах нет.

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны установить мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Если человек не может установить приложение «Вдома» из-за неподходящей модели телефона и не имеет возможности купить новый в магазине на территории при КПВВ, – должен отправиться на обсервацию.

Читайте также:

«Л-ДНР» не собираются открывать КПВВ на Донбассе в ближайшее время – правозащитники

Еще по теме

Места
Еленовка КПВВ Новотроицкое
Прочее
ДНР Ситуация на КПВВ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 4 июня
16:27
Как жителям Донецка и Луганска вакцинироваться от коронавируса в Украине. Инструкция
15:00
Вакцинация жителей ОРДО от ковида: Украина подготовила три прививочных пункта
11:40
«ДНР»: 178 заболевших коронавирусом и 15 умерших за сутки
09:20
«ЛНР» сообщила о еще 21 заболевшем ковидом
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июня
18:44
«У нас настоящий геноцид»: Работники Алчевского меткомбината «ЛНР» рассказали о 5-месячных долгах по зарплате
16:33
В «ЛНР» хотят ввести смертную казнь за «преступления против мира» на фоне «дела Протасевича»
12:26
На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов
11:43
Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки
11:02
Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
все новости
16:58
Вице-премьер рассказал о снижении поддержки идей европейской интеграции в Украине
16:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 4 июня
16:46
В Донецкой ОГА рассказали о летнем оздоровлении детей в этом году
16:27
Как жителям Донецка и Луганска вакцинироваться от коронавируса в Украине. Инструкция
16:05
На Донетчине растет количество переселенцев
15:58
Кириленко анонсировал проведение перевыборов в Славянске после назначения главы ВГА
15:28
Парламент вернул тюремный срок за ложь в декларациях
15:00
Вакцинация жителей ОРДО от ковида: Украина подготовила три прививочных пункта
14:57
Закрывать все шахты нельзя: Гайдай рассказал, как можно перезапустить угольную отрасль на Луганщине
14:34
Зеленский надеется «оживить» шахтерские города с помощью индустриальных парков
14:22
Рада намерена упорядочить наружную рекламу, закон принят в первом чтении
13:51
Зеленский заявил о грядущей «оптимизации» доходов местных бюджетов. Увеличения налогов не будет, уверяет президент
13:34
Рада предлагает президенту уволить главу Луганской ОГА по итогам расследования масштабных пожаров в регионе
13:22
Тест на ковид или документ о вакцинации: МИД объяснил новые правила въезда в Турцию
12:53
На Луганщине подтвердили почти 50 случаев COVID-19 за сутки
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция