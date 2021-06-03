Вице-премьер рассказал о снижении поддержки идей европейской интеграции в Украине

За последние два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась на 5%. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».



«За последние два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась. Я должен это констатировать — на 5%. Причем наибольшее снижение — в регионах, где эта поддержка всегда была самой высокой. А также среди молодежи, которая всегда была проевропейской. Это признак разочарования в европейском векторе крупнейших сторонников», — сказал Резников в ходе онлайн-мероприятия «Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов».



По словам вице-премьера, при таких обстоятельствах в Украине дополнительные аргументы получают силы, которым ближе белорусско-российская модель, что по мнению Резникова, не соответствует интересам Европы.



«Я хочу поблагодарить европейских партнеров и ЕС в целом, и отдельные страны — которые последовательно поддерживают Украину. Это искренне. Мы получили много гуманитарной помощи, мы благодарны за режим санкций. Но сколько лет еще стоит тратить на гуманитарную помощь, зная, что потребность в ней будет расти? <...> Сколько лет в таком санкционном режиме будет себя спокойно чувствовать Россия? Они уже адаптировалась к тому режиму, который есть», — подчеркнул он.



Вице-премьер считает, что необходимо переходить от борьбы с последствиями к борьбе с причинами.



«Изменить отношение к государству-агрессору, которое атакует Европу. Изменить отношение к Украине, которая сдерживает эту агрессию», — заявил Резников.