Зеленский призвал Байдена предоставить Украине четкий план по вступлению Украины в НАТО

В телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский поднял вопрос о предоставлении Украине пошагового плана для вступления в НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Также Зеленский отметил, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.



«Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства — это способ максимальной защиты», — было отмечено на переговорах.



В ОП уверены, что движение Украины в НАТО — это возможность достичь предпосылок для установления на Донбассе стабильного и прочного мира.



Во время разговора Зеленский рассказал Байдену о количестве и характере обстрелов, а также о численности российских войск, сконцентрированных у границ Украины.