Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин планирует заменить льготы на проезд денежной компенсацией

09 июня 2021, 16:58

Кабмин планирует заменить льготы на проезд денежной компенсацией

Кабинет министров одобрил изменения в законодательство, которые предусматривают замену льгот на проезд денежной компенсацией. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот» был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 9 июня.

Законопроектом предлагается закрепить право предоставлениях льгот по оплате проезда за органами местного самоуправления. Льготникам будет выплачиваться денежная компенсация в определенном местными властями порядке и размерах.

Также вносятся изменения в законы Украины «О транспорте» и «Об автомобильном транспорте» в связи с введением денежной компенсации вместо льгот по оплате проезда.

«Принятие законопроекта позволит органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и способствовать адресности их предоставления», – считают в Кабмине.

Читайте также:

Кабмин упростил для переселенцев получение водительских прав и регистрацию транспорта

Еще по теме

Организации
Кабинет министров
Прочее
Проезд монетизация льгот

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
10:31
Не неподконтрольном Донбассе от ковида за сутки умерли 16 человек
10:16
«ЛНР» поддерживает контакт с Беларусью по делу Протасевича, заявил Пасечник
10:09
«ДНР» заговорила о поездах из Донецка в Крым
09:55
Переговорщица «ЛНР» подтвердила подлинность записи с Медведчуком
21:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июня
15:47
«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет
10:52
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч
23:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июня
22:37
«Такого унижения никогда не испытывали»: На посту «ДНР» в Еленовке людей проверяли до белья
18:18
Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной
14:55
В «ДНР» подтвердили, что компания Курченко «уходит» с заводов
13:22
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилых домов и школы в Золотом-5
09:23
«ЛНР» сообщила о трех заболевших коронавирусом за сутки
08:35
«ДНР»: Женщина пострадала при подрыве под Горловкой
все новости
17:59
Кулеба заявил, что готов к разговору с Лавровым в рамках Нормандского формата
17:48
Ювелирный каталог — настоящий ларец изысканных вещей (реклама)
17:28
Не будет депутатов и сессий горсовета: Что изменится в Славянске с введением ВГА
17:24
На Донбассе за сутки выявили 77 случаев коронавируса
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
17:00
Полиция: С начала года в Донецкой области произошло более 240 случаев домашнего насилия
16:58
Кабмин планирует заменить льготы на проезд денежной компенсацией
16:44
В Центре по борьбе с дезинформацией при СНБО работает только один человек. Пока без зарплаты
16:36
Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата
16:00
Вадим Лях заявил, что снова будет участвовать в выборах мэра Славянска
15:42
Более 200 переселенцев получат жилье по программе 70/30: Подробности
15:19
В Минздраве ожидают, что Украина будет в «зеленой» зоне карантина все лето
15:00
«Изоляция» везет на Донетчину мини-фестиваль
14:52
В Краматорске из-за ливня образовались провалы и смыло асфальт
14:50
Кабмин предложил наложить санкции на 10 компаний и 6 человек за пропаганду агрессии РФ
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция