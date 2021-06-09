Кабмин планирует заменить льготы на проезд денежной компенсацией

Кабинет министров одобрил изменения в законодательство, которые предусматривают замену льгот на проезд денежной компенсацией. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики.



Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот» был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 9 июня.



Законопроектом предлагается закрепить право предоставлениях льгот по оплате проезда за органами местного самоуправления. Льготникам будет выплачиваться денежная компенсация в определенном местными властями порядке и размерах.



Также вносятся изменения в законы Украины «О транспорте» и «Об автомобильном транспорте» в связи с введением денежной компенсации вместо льгот по оплате проезда.



«Принятие законопроекта позволит органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и способствовать адресности их предоставления», – считают в Кабмине.

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