В Донецке устанавливают новое колесо обозрения. «ДНР» уверяет, что помог Ямало-ненецкий автономный округ

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке в парке культуры и отдыха имени Щербакова начали заливать фундамент под новое колесо обозрения. Его комплектующие привезли из России. Об этом сообщил директор парка Вячеслав Лаврушко, передают местные интернет-ресурсы.



Он сообщил, что бетонная подготовка под фундамент стартовала 9 июня. Всего таких уровня будет два, после чего начнется дальнейшая установка аттракциона.



«Из Российской Федерации доставлены составляющие колеса обозрения и после заливки фундамента будет произведен монтаж», – сказал Лаврушко.



Директор парка уверяет, что после прохождения всех необходимых процедур проверки колесо обозрения начнет работу.



В «администрации» Донецка сообщили, что новое колесо обозрения появится в городе «благодаря дружеской помощи жителей Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации». Как отмечается, аттракцион будет состоять из 18 кабинок, восемь из них – с подогревом, одна – с элементами доступности для людей с ограниченными физическими возможностями. Высота колеса обозрения превысит 28 метров.