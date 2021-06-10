Байден заявил о готовности США передать 500 миллионов доз вакцины Pfizer 92 странам мира

Президент США Джо Байден пообещал приобрести и передать 500 миллионов доз вакцины Pfizer 92 странам мира для противодействия распространения пандемии коронавируса.



«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты передадут полмиллиарда новых вакцин Pfizer 92 странам с низким и средним уровнем дохода», — сказано в твите американского президента в Twitter.



По словам Байдена, эти вакцины спасут миллионы жизней во всем мире.



«Америка будет арсеналом вакцин в нашей глобальной борьбе против COVID-19, как и Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне», — заявил Байден во время своего брифинга в Великобритании.