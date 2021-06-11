Послы Евросоюза одобрили паспорта вакцинации для туристов

Послы 27 стран-членов ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о том, что люди, которые полностью вакцинировались минимум за 14 дней до путешествия, должны иметь возможность свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую. Об этом передает Reuters.



ЕС вводит сертификаты COVID-19, которые будут свидетельствовать, что человек привит одной из вакцин, одобренных европейским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения, или имеет иммунитет, поскольку раньше переболел коронавирусом, или недавно получил отрицательный результат теста. Система пока запущена в тестовом режиме, а с 1 июля она заработает официально.



Государства-члены также могут запретить все поездки из региона, где будет наблюдаться всплеск заболевания.



Система разработана также для применения к странам, не входящим в Шенгенскую зону — Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии, но не для Великобритании.



Ограничения для зарубежных туристов будут основываться на том, какая эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в их стране.



Прибывающие из других стран также могут совершать поездки, если они могут доказать, что привиты. Однако пограничная политика в целом является вопросом отдельных стран ЕС, поэтому они могут устанавливать собственные правила.



По данным на 10 июня, от коронавируса в ЕС были полностью вакцинированы около 100 млн человек.



В ЕС одобрены для применения вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

7 июня в Минздраве заявили, что в Украине уже можно оформлять международное свидетельство о вакцинации.



Документ будут выдавать тем украинцам, которые получили прививки двумя дозами вакцины от COVID-19. Это может любая из используемых в Украине вакцин (Pfizer / BioNTech, AstraZeneca любого производства и CoronaVac), поскольку все их ВОЗ одобрила для экстренного применения.



В соответствии с международными требованиями, свидетельство будут оформлять на английском или французском языке, дополнительно — на украинском. Срок действия выданного в Украине документа — год с возможностью продления. Выдавать его будут только в бумажном виде.



В Минздраве гарантировали, что Международное свидетельство о вакцинации дважды привитые украинцы могут получить в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения.