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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 июня

14 июня 2021, 22:56

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки не выявили ни одного нового заболевшего ковидом. С начала пандемии на подконтрольной территории коронавирус подтвержден у 90 129 человек: 86 358 пациентов выздоровели, 2 310 — умерли от осложнений.

На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 4 случая заражения коронавирусом. Всего ковид подтвержден у 26 390 человек: выздоровели — 24 755 пациента, а умерли 919 человек.

Политика

Лидеры НАТО призывают Россию прекратить дестабилизировать Украину, обеспечить свободное судоходство в регионе, а также выполнять Минские соглашения.

Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. В этом решении — впервые за последние годы — по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.

Права человека

Прокурорами Офиса генерального прокурора Украины начато досудебное расследование по факту блокирования группировкой «ДНР» выезда детей старше 14 лет.

Общество

Беларусь не получала запросов из-за границы на проведение следственных действий или выдачу оппозиционного журналиста Романа Протасевича. В том числе таких запросов не было от группировки «ЛНР», утверждают в Следственном комитете Беларуси. При этом в группировке «ЛНР» ранее заявляли, что контактируют с Беларусью относительно Протасевича.

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится с визитом в Украине, посетила КПВВ «Новотроицкое». Это единственный пункт пропуска, который работает в Донецкой области.

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