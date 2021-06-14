Беларусь не получала запросов от «ЛНР» на допрос или выдачу Протасевича

Беларусь не получала запросов из-за границы на проведение следственных действий или выдачу оппозиционного журналиста Романа Протасевича. В том числе таких запросов не было от группировки «ЛНР».



Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора во время пресс-конференции в Минске.



«Для того чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать каких-то в следственных действиях с Романом Протасевичем или же требовать выдачу, для всего этого основанием являются международные запросы, международные ходатайства, международные поручения, которые направляются в соответствии с международно-правовыми актами, к которым присоединена Республика Беларуси, и на основании внутреннего законодательства. На сегодняшний день ни откуда из-за границы на проведение таких действий не поступало», — сказал Гора, отвечая на вопрос, есть ли какие-то «официальные контакты» между Следкомом Беларуи и «ЛНР».



Сам Протасевич сказал, что «любые официальные показания» он дает представителям Следственного комитета.