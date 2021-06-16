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У Путина прокомментировали слова Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО

16 июня 2021, 09:53

У Путина прокомментировали слова Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО

Кремль обратил внимание на то, что президент США Джо Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО», — сказал он.

Песков охарактеризовал это высказывание как «новый элемент». «Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание. Не сомневаюсь, что при необходимости президент [Владимир Путин] четко обозначит нашу позицию», — добавил представитель Кремля.

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Президент США Джо Байден после саммита НАТО 14 июня заявил, что Украина получит План действий в отношении членства, равно как и будет членом альянса тогда, когда она будет соответствовать критериям организации. По словам Байдена, Киеву еще предстоит многое сделать для этого.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин дал понять, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для Москвы.

16 июня в швейцарской Женеве состоится саммит Байдена и Путина.

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