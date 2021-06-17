Российский рэпер Morgenshtern подал иск против СБУ

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (Валеев) оспаривает в Окружном административном суде Киева действия СБУ, которые привели к решению о внесении его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.



«Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску», — говорится в сообщении.



Отмечается, что истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.



Также Моргенштерн просит признать противоправным и отменить приказ Минкультуры Украины, об обновлении соответствующего перечня, на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте.



«Кроме этого, Morgenshtern просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину», — говорится в сообщении.

В апреле 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского музыканта Morgenshtern в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.