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В России придумали схему голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму

27 мая 2021, 15:24

В России придумали схему голосования жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года очно и дистанционно. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров, передает «ГородN». 

Он сообщил, что по решению Центризбиркома Ростовская область вошла в число семи регионов РФ, где будет опробовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

По словам Бурова, жители подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территорий, получившие российские паспорта, смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании в рамках Ростовской области, а также прийти на участки очно.

Глава облизбиркома отметил, что Ростовская область готова к проведению такой формы голосования, в регионе уже прошло тестирование соответствующей системы.

Помимо Ростовской области ДЭГ пройдет в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской областях.

Ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.

В конце апреля связанная с Кремлем партия «Справедливая Россия – За правду» открыла свой центр в Донецке

Министерство иностранных дел Украины расценило открытие представительства российской партии как доказательство эскалации Россией ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В МИД Украины заявили, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах в Госдуму, к которым хотят привлечь жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Украина уже заявляла о непризнании легитимности таких голосований.

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