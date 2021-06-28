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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 июня

28 июня 2021, 21:12

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки не выявлено ни одного нового больного коронавирусной болезнью. С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 90 570 случаев ковида: 87 712 человек выздоровели, а 2 348 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждены три новых случая COVID-19. Всего коронавирус выявлен у 26 559 человек. Из них выздоровели — 25 347, умер 941 человек.

В отдельных районах Луганской области выявили две смерти от коронавируса. Всего группировка «ЛНР» подтвердила 5 114 заболевших: 4 468 пациентов выздоровели, а 475 — умерли.

Права человека

405 граждан Украины, в том числе военные и женщины, находятся в местах заключения в РФ и на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Жители неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 900 млрд гривен пенсий. Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Общество

Суд продлил до 23 августа арест бывшему заместителю командира Центра специальных операций, генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, подозреваемому в госизмене, пособничестве в подготовке терактов и незаконном хранении оружия.

Законом о рынке земли запрещена продажа земли иностранцам, но граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев из так называемых «ДНР» и «ЛНР», заявил замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он отметил, что для предотвращения этому перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель.

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