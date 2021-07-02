Путин разрешил военным блокировать Керченский пролив. МИД Украины призывает дать международный ответ

Новые агрессивные действия России в Черном и Азовском морях с привлечением российской национальной гвардии требуют консолидированной международной реакции. Об этом сообщил «Новостям Донбасса» спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



Он прокомментировал подписание 1 июля президентом Российской Федерации закона о предоставлении права Национальной гвардии РФ осуществлять «блокировку территорий и акваторий, прилегающих к охраняемым объектам».



По словам Николенко, находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия «может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море».



В настоящее время под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Крымского моста, энергомоста и газопровода между Россией и временно оккупированным Крымом.



«Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства относительно Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности юго-восточной Европы», – отмечает спикер украинского МИД.



Он добавил, что Российская Федерация должна прекратить нарушение своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другим нормам международного права.



«Привлечение российской национальной гвардии подчеркивает срочную необходимость консолидированного международного ответа на противоправные действия России в Черном и Азовском морях», – резюмировал Олег Николенко.