Песков рассказал, почему затягивается подготовка встреча Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовку встречи президентов Украины и РФ затрудняет «невыполнение» украинской стороной минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.



«Это затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну, и, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов», — сказал Песков.



Пресс-секретарь Путина также отметил, что Россия «не будет закрывать глаза на гуманитарные проблемы» жителей Донбасса и продолжит отправлять «гуманитарную помощь» на оккупированные пророссийскими силами Донецкой и Луганской областей.



Представитель Кремля заметил, что Москву не очень волнует риторика Киева, которая называет Россию страной-агрессором.



Однако российская сторона не согласна с тем, что ее считают участником конфликта.

В этом плане, по словам Пескова, не столь важны высказывания других участников Нормандской четверки.



«Ничего страшного, пусть говорят. Если бы выполнялись Минские договоренности, то говорить можно все, что угодно. Но дело в том, что они не выполняются. А безальтернативность и важность Минских договоренностей, и выполнение этого комплекса мер постоянно акцентируется и канцлером Меркель, и президентом Макроном, и даже акцентировалось во время переговоров с президентом Байденом», — подчеркнул представитель Кремля.