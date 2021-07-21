Вывозят прицепами: Под Мариуполем спасают пляжи от нашествия медуз

В Урзуфе на пляжах убирают медуз. Фото: НПП «Меотида» в Facebook

В селе Урзуф Мариупольского района большое количество медуз заполонило пляжи на побережье Азовского моря. Местной громаде пришлось организовывать массовую уборку, к которой присоединились и сотрудники Национального природного парка «Меотида».



Как пояснили в парке, медузы развелись в таком количестве в акватории Азовского моря в связи с изменением экологических условий.



«В Азовском море медузы были всегда, но в последние годы количество медуз значительно выросло. Это произошло вследствие изменения природных процессов. Преимущественно медузы живут в соленой воде. С 2017 года в Азовском море соленость воды составляет 14 промилле, а это чрезвычайные условия для размножения таких видов медуз как ушастая аурелия (Aurelia aurita) – полупрозрачная медуза небольшого размера, для людей она вполне безопасна, и корнерот (Rhizostomeae) – ядовитая медуза», – сообщается на странице «Меотиды» в Facebook.



В парке добавили, что несмотря на ядовитость медузы корнерот, угрозу для отдыхающих Азовского моря она не несет.

Фото: НПП «Меотида» в Facebook