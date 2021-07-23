763 случая коронавируса выявили в Украине за сутки

За четверг, 22 июля, в Украине выявили 763 новых случая заражения коронавирусом, что на 37 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 639 человек, а 21 умер.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 247 419 человек. Из них выздоровели 2 183 642 пациента, а 52 811 человек умерли.



Вчера провели 40 057 тестирования.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.

Национальная академия наук опубликовала исследование, которое указывает на завершение фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине. Там прогнозируют, что несмотря на все еще низкий уровень заболеваемости, существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста.



Министерство здравоохранения предложило усилить контроль на границе из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе и распространением штамма «Дельта».