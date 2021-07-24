«Формула Штайнмайера» уже прописана в украинском законодательстве – Арестович

«Формула Штайнмайера», которая регулирует вопрос особого статуса Донбасса, уже прописана в законодательстве Украины. Ее выполнение остановилось из-за вольной трактовки Россией Минских договоренностей. Об этом рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



«"Формула Штайнмайера" впервые была в законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО в сентябре 2014 года. 10-й пункт этого закона – это и есть формула Штайнмайера. Она де-факто уже в украинском законодательстве. Почему она не была выполнена? Потому что 4-й подпункт этого 10-го пункта россияне не выполняют. А там говорится о выводе войск, разоружении незаконных формирований, и уже затем – проведение выборов. Россияне свободно это трактуют, и эта трактовка продвинулась в информационное пространство, многие путают», – заявил спикер украинской делегации в ТКГ.



По его словам, «формула Штайнмайера» не ставит проблему «выборы или граница», она предусматривает вывод иностранных (российских) войск, а затем проведение выборов.



«Эта формула – о порядке имплементации особого статуса ОРДЛО. Украинское законодательство предусматривает, что статус будет предоставлен временно, а затем после проведения выборов, которые ОБСЕ признает прозрачными и состоявшимися, передача на постоянной основе. То есть "зрада" в формуле – в предоставлении особого статуса на постоянной основе», – пояснил Арестович.



Он отметил, что Украина на этот случай имеет «технический ответ».



«Для нас особый статус Донбасса это: первое – закон о децентрализации, второе – особая экономическая зона. Мы считаем, что таким образом будет выполнен особый статус. Но у России свой взгляд на эти вещи», – рассказал Арестович.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо провести имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, чтобы провести выборы в отдельных районах Донбасса. По ее словам, в реализации Минских соглашений достигнут недостаточный прогресс, но Германия будет настаивать на необходимости их выполнения.