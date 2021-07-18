Арестович рассказал, почему «формула Штайнмайера» нуждается в изменениях

Украина не согласна с тем, чтобы проводить выборы на Донбассе без контроля над границей с Россией. Поэтому в существующем виде «формула Штайнмайера» неприемлема. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



Он прокомментировал призыв канцлера Германии Ангелы Меркель об имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.



«Наша позиция, насколько мне известно, заключается в том, что для нас неприемлема формула "сначала выборы, а потом граница". Мы хотим сначала обеспечить безопасность, которая является существенной частью свободного проведения выборов. И только потом – проведение выборов как таковых», – сказал Арестович.



По его словам, Украина настаивает на формуле «сначала граница, а потом – выборы».



«Но поскольку этот вопрос дискуссионный, то ищутся варианты хотя бы для начала раунда переговоров. Какое решение будет принято, сейчас не может сказать ни один из участников переговоров. Дипломатия – это всегда торги, искусство возможного и так далее», – отметил спикер украинской делегации в ТКГ.



Он также добавил, что проект ключевых кластеров по реализации Минских соглашений Украина поддержала с учетом своей поправки по очередности шагов.



«Я точно знаю, что мы приняли их с украинскими поправками, которые предусматривают вариант наоборот – сначала граница, потом выборы», – уточнил Арестович.

В декабре 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и Россия согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то закон об «особом статусе» будет действовать на постоянной основе.