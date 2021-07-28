В Украине к осени хотят нарастить количество прививок от ковида до 250 тысяч в сутки

Перед министерством охраны здоровья Украины стоит задача к сентябрю увеличить количество прививок от коронавируса до 250 тысяч в сутки. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



Он высоко оценил подготовку инфраструктуры для вакцинации. По словам главы государства, сейчас в Украине есть возможность делать 150 тысяч прививок в сутки.



«К сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру, чтобы 200-250 тысяч прививок делать в сутки», — сказал Зеленский во время общения с журналистами на форуме «Украина 30. Децентрализация».



Говоря о новой вволне коронавируса осенью, Зеленский подчеркнул, что Украина готова к ней не хуже других европейских стран.



«Мы готовы осенью [к новой волне COVID-19], чего не было — относительно больниц, койкомест, количества автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с COVID-19, с кислородом. Мы готовы, я считаю, в данном случае, на уровне других европейских стран. И точно не хуже», — сказал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. На данный момент в стране сделано более 5 миллионов прививок от ковида.



21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от ковида. Теперь привиться может любой желающий украинец старше 18 лет.