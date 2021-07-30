«ЛНР»: 117 заболевших и 8 умерших от ковида за сутки

За прошедшие сутки, 29 июля, в отдельных районах Луганской области выявили 117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом 65 ранее заболевших выздоровели, а 8 человек умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии «ЛНР» признает 6 580 случаев коронавируса. Из них 5 235 пациентов выписали, а 582 умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных об эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях.



Ранее в «ЛНР» констатировали рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.