В «ЛНР» рассказали о росте заболеваемости ОРВИ и COVID-19

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории фиксируется увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19. Об этом сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.



«Сегодня в ЛНР действительно наблюдается рост как заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями, и мы понимаем, что может быть замаскированы под ОРВИ легкие формы коронавирусной инфекции, так и [рост заболеваемости] подтвержденной коронавирусной инфекцией», — приводит ее слова «ЛИЦ».



Она напомнила, что уже подтверждено 6463 случая заражения коронавирусом, а также 574 смерти среди пациентов с COVID-19.



Пащенко отметила, что более половины случаев от общего числа заражений и смертей зафиксированы в 2021 году.