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В Украине введут публичный мониторинг качества воды

30 июля 2021, 19:59

В Украине введут публичный мониторинг качества воды

Совет национальной безопасности и обороны на заседании в пятницу принял решение ввести публичный мониторинг качества воды. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ходе брифинга в Краматорске.

«На сегодня все понимают, что то, что мы с вами употребляем – это и есть наше здоровье. Отдельно был доклад, что будет поручение: каждая громада должна понимать, какое качество воды. Будет мониторинг системы публичный, и все жители тех или иных территорий будут понимать, какую воду местная власть подает там, где есть централизованное водоснабжение», – сказал Данилов.

Он отметил, что отдельно поднимался вопрос обеспечения качественной водой перед 1 сентября детских садов и школ, а также больниц. Данилов уточнил, что в Украине сейчас насчитывается 33 тыс. 318 детских садов и школ.

«Они все сейчас поставлены на мониторинг. Более того, там, где нет централизованной канализации, на этом заседании мы приняли решение обеспечить, чтобы она там обязательно появилась в ближайшее время, чтобы они сняли этот вопрос в XXI веке», – добавил секретарь СНБО.

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