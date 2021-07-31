В Донецкой области выявили более 70 случаев ковида за сутки

За пятницу, 30 июля, в Донецкой области обнаружили 73 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 91 667 человек с диагнозом ковид. Из них 88 661 пациент выздоровел, а 2 391 умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от коронавируса получили 3 489 человек, вторую дозу — 2 212 человек.

За минувшие сутки «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 319 новых случаев коронавируса и 11 смертей. По состоянию на 31 июля, коронавирус в отдельных районах Донецкой области диагностировали у 48 159 человек: 40 293 пациента выписаны, 3 610 заболевших скончались.