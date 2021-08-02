Резников рассказал об имплементации «формулы Штайнмайера» и кластерах по Донбассу

Украина готова имплементировать «формулу Штайнмайера» в свое законодательство. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Для того, чтобы внедрить «формулу», необходимо прописать ее в тексте Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который действует с 2015 года и продолжается каждый год. По словам Резникова, в текущей редакции она и так есть — ее описывает 10 пункт нормативного акта.



«Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен, Украина с удовольствием на него пойдет [...] И что мы имеем? Представители России и приглашенные ими говорят — а нам пока этого не надо, мы уже хотим этот закон переписать, он нам не нравится», — отмечает министр.



Другая «формула мира» на Донбассе — это кластеры Франции и Германии. По словам Резникова, в ТКГ еще ни ращу их не обсуждали.



«Дело в том, что для ее обсуждения и выполнения в пределах ТКГ необходимо письменное поручение или рекомендация со стороны или лидеров, или политических советников, или министров иностранных дел "нормандского формата". ТКГ была создана "Нормандией" как логистическая площадка для консультаций и достижений договоренностей по техническим и другим вопросам, а не по принципиальным политическим, которые являются прерогативой "нормандского формата"», — объяснил Алексей Резников.



Он также добавил, что как раз Россия пытается перетянуть обсуждение весомых политических вопросов на уровень ТКГ, потому что там присутствуют приглашенные РФ самопровозглашенные власти ОРДЛО. Российской власти это необходимо для легитимизации группировок.



«Но сама Трехсторонняя контактная группа - это группа с участием Украины, России и ОБСЕ, а все стратегические вопросы, повторяюсь, решаются в формате "Нормандии"», — подытожил Резников.