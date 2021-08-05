Пытки украинских военнопленных в Снежном: Офицеру РФ объявили о подозрении

Кадровый военный вооруженных сил РФ подозревается в пытках пленных украинских военнослужащих на Донбассе. Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, гражданин Российской Федерации, будучи кадровым офицером разведывательного органа вооруженных сил РФ, с июля по август 2014 года контролировал тюрьмы группировки «ДНР» в городе Снежное Донецкой области.



«Он лично жестоко обращался с военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые были захвачены в плен в ходе боевых действий. Подозреваемый применял пытки путем нанесения ударов руками и ногами, а также совершал имитации внесудебных расстрелов пленных украинских воинов с целью их деморализации и получения сведений военного характера», — говорится в сообщении.



В соответствии со ст. 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, ст. 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года, эти действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.