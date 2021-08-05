В Украине зафиксировано почти 150 случаев «Дельта»-штамма коронавируса

В Украине подтверждено почти 150 случаев штамма «Дельта» коронавируса. Об этом рассказал в эфире «Украинского радио» заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.



«Относительно штамма "Дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 143 случая на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется», – сказал Кузин.



Он отметил, что эпидситуация сейчас по всей стране постепенно ухудшается.



«Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация – довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а везде», – считает главный санврач.



Кузин уточнил, что сейчас «Дельта» больше распространяется в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, в городах Черновцы и Киев. Сейчас эти регионы дают наибольший процент положительных случаев данного штамма.



«Действительно он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты". Имеются единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенным. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах, вакцинированные люди не попадали в больницы и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такой экстранагрузки именно на систему здравоохранения», – пояснил замминистра.