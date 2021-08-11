«ЛНР»: 176 новых заболевших ковидом и 11 умерших

За минувшие сутки, 10 августа, в отдельных районах Луганской области выявили 176 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 99 ранее заболевших выписали, а 11 человек умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там подтверждают 7 448 заболевших COVID-19. Из них 5 876 человек выздоровели, а 683 умерли.



Накануне из-за роста заболеваемости коронавирусом «ЛНР» ввела дополнительные ограничения. В частности, запрещено проведение массовых мероприятий, а в общественном транспорте установлен масочный режим.