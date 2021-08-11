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Обстреливали военных и гражданских: Боевики пять раз нарушили «режим тишины»

11 августа 2021, 18:51

Обстреливали военных и гражданских: Боевики пять раз нарушили «режим тишины»

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении поселков Новомихайловка и Новоселовка Вторая боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм по украинским позициям и по гражданскому сектору.

В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию поселка и населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое. Кроме того, Новомихайловка осталась без водоснабжения.

В результате обстрела поселка Новоселовка Вторая погиб местный житель 1935-го года рождения и повреждены частные дома.

Также один военный получил огнестрельные осколочные ранения. В штабе ООС сообщили, что он находится в больнице, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные отвечали на обстрелы боевиков.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей НВФ запускали беспилотник,  который пересек линию разграничения.

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