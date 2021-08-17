С многоэтажки в Горловке убрали десятки тонн стройматериалов после обрушения кровли

В неподконтрольной Украине Горловке завершили аварийно-восстановительные работы после частичного обрушения кровли девятиэтажного дома. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР» в сводке за 16 августа.



Как сообщалось, 11 августа обрушение кровли и перекрытия произошло над двумя квартирами в результате складирования строительных материалов на крыше дома. В результате эвакуировали 10 жильцов.



За это время спасители демонтировали и выгрузили 6 тонн элементов кровли из двух квартир.



Также демонтировано и выгружено 12 тонн элементов кровли, выгружено 144 рулона рубероида весом 3,9 тонны, 50 штук металлических отливов и коньков, 11 ведер битума весом 0,2 тонны, 6 банок строительной краски, 7 вытяжек, 18,35 тонны песка, 5,5 тонны цемента, 10,65 тонны строительного мусора.



Также были установлены стойки и крепежи.