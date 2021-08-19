Зеленский: Обмен «всех на всех» включает узников на Донбассе, в Крыму и РФ

Украинская власть считает, что обмен «всех на всех» включает украинцев, удерживаемых на неподконтрольной части Донбасса, в Крыму и России. Однако с такой позицией не согласна российская сторона. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью журналистам в рамках проекта «Крымская редакция».



«Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших людей, которые находятся в Крыму или уже на территории России. Мы, наоборот — объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех — это обмен включительно с крымчанами. Но, иногда не только Россия, но и другие государства не хотят поднимать вопрос Крыма и объединять его с вопросом деоккупации украинских территорий», — заявил глава государства.



Говоря о крымских политзаключенных, Зеленский отметил, что сейчас вопрос их освобождения «замедлен полностью». «На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России [Владимиром Путиным] в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу», — добавил он.



Зеленский призвал лидеров других стран оказывать давление на Путина. «Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», — резюмировал президент Украины.