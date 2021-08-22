Меркель назвала Россию участником конфликта на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия является участником конфликта на Донбассе. Об этом она сказала на совместном брифинге с президентом Украины.



«Россия является участником конфликта, правильно, что отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов», — заявила она.



Несмотря на то, что минские договоренности хоть и не привели к удовлетворительному состоянию, отметила Меркель, но помогли установлению «режима тишины» на Донбассе.



В тоже время канцлер подчеркнула наличие нерешенных вопросов.



«Но есть такие проблемы, которые привел здесь президент Зеленский по Минским договоренностям, которые не решены. Как, например, не работают некоторые КПВВ на контактной линии. Но есть и другие форматы, в которых мы можем это обсуждать. Но Трехсторонняя рабочая группа должна работать», — добавила она.



Меркель также указала, что проблемы с осуществлением Минских договоренностей имеют структурный характер.



Также она сообщила, что хотела бы провести встречу в Нормандском формате на уровне президентов. Однако для этого, нужно формировать повестку дня.



«Мы говорили и о Нормандском формате. Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как этого хотелось бы... Я хотела бы также провести [встречу] еще раз на уровне президентов, на высшем политическом уровне, и пригласить и российского, и французского, и украинского президентов, и если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то это считаю возможным», — сказала она.