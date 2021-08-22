Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Меркель назвала Россию участником конфликта на Донбассе

22 августа 2021, 15:01

Меркель назвала Россию участником конфликта на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия является участником конфликта на Донбассе. Об этом она сказала на совместном брифинге с президентом Украины.

«Россия является участником конфликта, правильно, что отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов», — заявила она.

Несмотря на то, что минские договоренности хоть и не привели к удовлетворительному состоянию, отметила Меркель, но помогли установлению «режима тишины» на Донбассе.

В тоже время канцлер подчеркнула наличие нерешенных вопросов. 

«Но есть такие проблемы, которые привел здесь президент Зеленский по Минским договоренностям, которые не решены. Как, например, не работают некоторые КПВВ на контактной линии. Но есть и другие форматы, в которых мы можем это обсуждать. Но Трехсторонняя рабочая группа должна работать», — добавила она.

Меркель также указала, что проблемы с осуществлением Минских договоренностей имеют структурный характер.

Также она сообщила, что хотела бы провести встречу в Нормандском формате на уровне президентов. Однако для этого, нужно формировать повестку дня.

«Мы говорили и о Нормандском формате. Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как этого хотелось бы... Я хотела бы также провести [встречу] еще раз на уровне президентов, на высшем политическом уровне, и пригласить и российского, и французского, и украинского президентов, и если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то это считаю возможным», — сказала она.

Еще по теме

Люди
Ангела Меркель
Прочее
Нормандский формат война на Донбассе Минские соглашения

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:01
Почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировала «ЛНР»
23:09
В «ДНР» признали, что в Донецке почти не осталось работающих шахт
20:55
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
17:58
«ДНР»: В селе под Шахтерском обрушилась кровля пятиэтажного дома
13:59
«ДНР» откроет пропуск через «Еленовку» в понедельник
11:32
«ДНР» заявила о 35 умерших и 402 заболевших COVID-19
09:26
«ЛНР»: 85 новых случаев ковида, 17 пациентов умерли
22:40
По обе стороны от КПВВ: главные новости 20 августа
20:30
В ОРЛО мужчина бросил гранату в собравшуюся у дома молодежь
19:58
«ДНР» сообщила о еще почти 300 заболевших коронавирусом и 19 смертях
17:10
Пушилин высказался за отмену «границ» между Донецком и Луганском
13:41
ОБСЕ не смогла попасть в Саханку из-за препятствий боевиков
09:19
«ЛНР»: За сутки 119 человек заболели COVID-19, еще 9 умерли
22:19
По обе стороны от КПВВ: главные новости 19 августа
21:07
«ЛНР» и «ДНР» проведут совместные учения «сил гражданской защиты»
все новости
17:12
Зеленский: Украина планирует возрождать и укреплять военно-морской флот 
17:09
Некоторых осужденных участников АТО и ООС могут помиловать
16:09
В Луганской области выявили 16 новых случаев коронавируса
15:01
Меркель назвала Россию участником конфликта на Донбассе
14:31
Меркель пообещала новые санкции для России, если «Северный поток 2» станет оружием
13:54
В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель
13:25
На Луганщине построили телерадиостанцию для вещания на территорию ОРДЛО
12:18
Залужный: ВСУ нужно готовиться к наступательным действиям для освобождения территорий
11:01
Почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировала «ЛНР»
10:33
На Донетчине за сутки выявили 50 случаев коронавируса
09:47
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три случая нарушения режима тишины
08:58
В Украине зафиксировали более тысячи случаев коронавируса за сутки
23:09
В «ДНР» признали, что в Донецке почти не осталось работающих шахт
22:38
Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
21:57
В Краматорске после прививки от коронавируса умер работник завода
все новости
ВИДЕО
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
21 августа, 20:55
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция