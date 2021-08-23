«ЛНР» увеличит число участников военных сборов

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник издал «указ» об увеличении в 3,5 раза число резервистов, участвующих в военных сборах. Об этом сепаратистский сайт ЛИЦ.



Таким образом, число людей, участвующих в сборах должно увеличится с 1 тысячи до 3,5 тысяч человек.



Пасечник также приказал привлечь к проведению военных сборов 252 единицы транспортных средств.



На прошлой неделе глава группировки объявил о проведении военных сборов с 23 по 27 августа с участием 1 тысячи резервистов и 72 единиц транспортной техники. 14 июня Пасечник издал бумагу о проведении военных сборов резервистов, в которых должны были принять участие более 300 человек. На следующий день он заявил об отмене этого «указа».