«Министра промышленности и торговли ЛНР» будут судить заочно

Обвинительный акт в отношении так называемого министра промышленности и торговли группировки «ЛНР» направлен в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.



Обвиняемому инкриминируют насильственное изменения и свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменение границ территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).



По данным следствия, житель Луганщины занимает эту должность с апреля 2019 года.



Сейчас обвиняемый находится в розыске. На основании постановления следственного судьи в отношении него следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях проведено специальное досудебное расследование.