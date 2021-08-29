Арестович сомневается в проведении Нормандской встречи в ближайшее время

Подготовку следующего раунда переговоров в Нормандском формате вряд ли следует ожидать ранее октября. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



Причиной этому, пояснил Арестович, служит переполненность политическими событиями в странах-участницах Нормандского формата — в сентябре стартуют выборы в Госдуму России, выборы в Федеральное собрание Германии и кампания по президентским выборам во Франции: «У нас же, соответственно, государственный визит, у нас же белорусско-российские учения "Запад-2021″ и 100-тысячная группировка войск на наших границах», — продолжил он.



«Этот фон не способствует встрече в Нормандском формате, внешний политический фон. Я думаю, что всерьез говорить можно будет о какой-то встрече после 1 октября», — заявил Арестович.



При этом Украина всегда готова к встрече «нормандской четверки»: «Потому что мы заинтересованы в мирном урегулировании, чтобы не гибли мирные жители и военнослужащие, военный персонал. Причем, я подчеркну — с обеих сторон. Войну надо прекращать»..

В ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель выступила за возобновление встреч в Нормандском формате.



Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва готова к контактам в Нормандском формате, «был бы предмет для переговоров и понимание целей этих переговоров».