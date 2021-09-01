«ДНР» включила гимн России в школах на 1 сентября

В школах на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области сегодня, 1 сентября, прошли торжественные линейки, которые начались с гимна России. Об этом сообщает «официальный сайт ДНР».



Так, в учебных заведениях, помимо подъема флага и исполнения гимна самопровозглашенных властей, был поднят российский триколор и прозвучал гимн РФ.



В «ДНР» заявляют, что сегодня первый звонок прозвучал в 502 школах. В новом учебном году за парты сели 144,8 тысячи детей, из них 14,2 тысячи — первоклассники 2014-2015 года рождения. После торжественной линейки они отправились на свой первый урок, который был посвящен «году русской культуры».