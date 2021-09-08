48 громад Донецкой области могут получить по 100 тысяч гривен на свое развитие

В Украине стартовал образовательный конкурс грантов «Энергия развития» для громад Донецкой и Харьковской областей. Всего в конкурсе смогут принять участие 90 громад, 48 из них – это громады Донецкой области. Призовой фонд конкурса составляет 2,5 млн грн: 25 проектов-победителей получат по 100 тыс. грн.



Подобный конкурс проводится уже второй раз, но теперь он расширен и на Донецкую область. Организатор – Группа Нафтогаз, которая планирует в скором времени начать работать в Святогорской громаде. Образовательный партнер конкурса Институт партнерства и устойчивого развития, с которым Нафтогаз подписал меморандум про сотрудничество.



90 громад, которые могут подать заявку, выбраны не случайно. Речь идет о громадах, расположенных в границах Юзовского участка, на котором компания планирует добывать газ.

«Успешное освоение Юзовской площади является важной для Украины задачей, это поможет открыть новые значительные залежи украинского газа, который пойдет на нужды людей и промышленности. Но вместе с энергетической независимостью для Нафтогаза также важно качество жизни людей в тех регионах, где мы работаем. Мы хотим дать толчок к позитивным преобразованиям. Именно поэтому наш конкурс грантов, прежде всего, сфокусирован на образовательной составляющей: мы планируем дать представителям громад знания о том, как привлечь финансирование для реализации их инициатив», - отметил Максим Витык, директор по стратегическим проектам дивизиона «Нафтогаз Разведка и Добыча», директор ООО «Надра Юзовская» (оператор Юзовского участка).



Конкурс состоит из нескольких этапов. Самый главный - образовательный. В течение двух месяцев представители громад будут осваивать концепцию устойчивого развития, изучать проектный подход к управлению громадой, составлять бюджет проекта и управлять рисками, практиковать навыки лидерства, командной работы, коммуникаций, а также узнают об основах фандрайзинга.



«Уникальная возможность для каждой из громад присоединиться к обучению и к открытию новых горизонтов. Я убеждена, что «Энергия развития» - это проект будущего. В нем закладывается видение успешной Украины на годы вперед. Это сочетание видения будущего и конкретных изменений, которые громады будут реализовывать в рамках конкурса. Спасибо Группе Нафтогаз, что она последовательна в своей деятельности, потому что это уже не первый конкурс, который инициирует компания», - сказала Дария Мустафина, основательница и руководительница Института партнерства и устойчивого развития, экспертка по проектному менеджменту, устойчивому развитию, фандрейзингу.

Проекты, которые будут готовить участники, должны соотноситься с ключевыми для Нафтогаза целям устойчивого развития ООН.

Цель 3. Крепкое здоровье и благополучие.

Цель 4. Качественное образование.

Цель 6: Чистая вода и надлежащие санитарные условия.

Цель 7: Возобновляемая энергия.

Цель 11. Устойчивое развитие городов и сообществ.

Цель 17. Партнерство ради устойчивого развития.

В ноябре жюри определит победителей, а до мая 2022 года громады должны реализовать свои проекты.



Первый конкурс из серии «Энергия развития» проходил зимой-весной 2021 года. И сейчас громады-победители уже воплощают свои проекты.



«Поздравляю будущих участников конкурса, ведь именно образовательная составляющая действительно важна и качественна. После обучения вы сможете уверенно писать заявки в другие грантовые организации», – отметил Роман Кудрявцев, специалист исполнительного комитета Царичанского поселкового совета, один из победителей первого конкурса «Энергия развития».

Проект предусматривал закупку специализированного оборудования и проведение 3-х образовательных модулей по ИТ-технологиям «Программирование Python-Bot», «Web-Мастер» и «Графический дизайнер».



Всю информацию о проектах корпоративной социальной ответственности Группы Нафтогаз можно найти на сайте https://csr.ugv.com.ua/