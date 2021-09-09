«ЛНР» задержала руководство шахты, где накануне произошла авария

Группировка «ЛНР» задержала должностных лиц шахты «Красный партизан», где накануне произошла авария. Об этом сообщила «прокуратура» формирования.



В публикации говорится, что руководство шахты подозревается в нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло обрыв каната, который держал клеть с шахтераими.

6 сентября произошел обрыв каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном группировке «ЛНР» Вознесеновке (Червонопартизанске). 9 горняков погибли и 19 пострадали вследствие аварии.



Как сообщал правозащитник Павел Лисянский, авария произошла из-за устаревшего оборудования и нивелирования техники безопасности.



«По сути, это просто халатность НВФ "ЛНР", которые продают добытый уголь и не вкладывают деньги в охрану труда и безопасность рабочих. По информации из профсоюзных источников ОРЛО. На шахте таким образом экономили электричество, чтобы не пускать шахтную клеть дважды, и не расходовать электричество, для этого набивали шахтную клеть до отказа», — отмечал Лисянский.



Шахта «Красный Партизан» входит в состав предприятия «ЛНР» «Востокуголь». Формальным собственником шахты является «ДТЭК Свердловантрацит», однако в 2017 году украинская компания потеряла контроль над активом.