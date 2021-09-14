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Прокуратура отказалась допрашивать своего последнего свидетеля в деле Штепы

14 сентября 2021, 15:06

Прокуратура отказалась допрашивать своего последнего свидетеля в деле Штепы

Орджоникидзевский райсуд Харькова на заседании во вторник не смог допросить Владимира Панибратченко, последнего свидетеля из списка обвинения по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, в связи с его неявкой. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Этот свидетель неоднократно вызывался в зал судебного заседания надлежащим образом. Причины его неявки в суд, к сожалению, мне неизвестны... Стороны обвинения отказывается от допроса этого свидетеля», — сказал прокурор.

Судья Елена Глибко объявила, что суд переходит к допросу свидетелей защиты, в связи с чем в судебном заседании перерыв до 27 сентября.

Как сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин, на следующем заседании планируется допросить трех свидетелей защиты.

Дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, рассматривается с самого начала в пятый раз.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории Славянска (Донецкая область), т. е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.

Кроме того, свидетели по делу живут в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

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