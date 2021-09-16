На Луганщине более 80% работников образования вакцинировались от коронавируса

В Луганской области вакцинацию от коронавируса прошли более 80% работников учебных заведений. Об этом сообщил на брифинге директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев.



Он отметил, что за весь период вакцинальной кампании на Луганщине привито 186 990 человек, что составляет примерно 32% от общей численности взрослого населения, проживающего на подконтрольной украинской власти территории области.



Директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк добавил, что вакцинация педагогов продолжается.



«Есть учебные заведения, где привито 100% персонала, но есть и такие, в которых показатель составляет 30-50%. На сегодня мобильные бригады еще работают. Окончательные цифры по вакцинации педагогов будут известны в понедельник, 20 сентября», — сказал он.

С 20 сентября будут действовать новые карантинные ограничения. Школам будет разрешено работать в очном режиме при условии наличия у 80% сотрудников прививки хотя бы одной дозой вакцины.